«Инъекция позитива»: Киркоров поздравил Галкина с днем рождения

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18 июня 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров. Фото: соцсети

Филипп Киркоров в своем Instagram - аккаунте поздравил Максима Галкина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 44 года. Артист назвал юмориста гением.

Исполнитель также отметил: он рад, что Галкин – тот человек, с которым у него так много общего. Киркоров одарил нынешнего мужа Аллы Пугачевой многочисленными комплиментами.

«Ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива», – написал Филипп Киркоров.

Мужчина пожелал Максиму, чтобы все его самые смелые начинания всегда реализовывались и покоряли Олимп.

Ранее сообщалось: Роза Сябитова дала советы, как вести себя на первом свидании.