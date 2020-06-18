«Инъекция позитива»: Киркоров поздравил Галкина с днем рождения

Филипп Киркоров в своем Instagram - аккаунте поздравил Максима Галкина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 44 года. Артист назвал юмориста гением.
Исполнитель также отметил: он рад, что Галкин – тот человек, с которым у него так много общего. Киркоров одарил нынешнего мужа Аллы Пугачевой многочисленными комплиментами.
«Ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива», – написал Филипп Киркоров.
Мужчина пожелал Максиму, чтобы все его самые смелые начинания всегда реализовывались и покоряли Олимп.
Ранее сообщалось: Роза Сябитова дала советы, как вести себя на первом свидании.
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Сегодня родился Гений!???? Друг мой, с днём рождения!???? @maxgalkinru ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своём стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива!???????????? Пусть все твои самые смелые начинания всегда реализовываются и покоряют олимп!???? Я рад, что у меня есть человек, с которым у нас так много общего... было, есть и еще будет!????