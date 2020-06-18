Роза Сябитова дала советы, как вести себя на первом свидании

Звездная сваха Роза Сябитова в своем Instagram перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена: эти рекомендации работают безотказно.
Сябитова отмечает, что первая встреча не должна длиться слишком долго. Идеальным временем для свидания будет промежуток от 20 минут до полутора часов.
Телеведущая добавляет: если молодой человек не понравился, вы как раз успеете выпить чашку кофе.
«Если понравился, то полутора часов вполне хватит произвести впечатление, чтобы у него возникло желание продолжить общение с вами, при этом не дать ему пресытиться вашим обществом», - написала Роза.
Звездная сваха отметила, что главное в первом свидании – вовремя уйти. Не стоит бояться оставить партнера в расстроенных чувствах из-за внезапно оборвавшейся встречи, ведь если его действительно заинтересовала девушка, он обязательно захочет встретиться вновь.
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Первое свидание – это только знакомство. Здесь работают следующие правила: 1. Время первого свидания от 20 минут до полутора часов, не больше. Если мужчина вам не понравился у вас есть время выпить чашку чая или кофе. Если понравился, то полутора часов вполне хватит произвести впечатление, чтобы у него возникло желание продолжить общение с вами, при этом не дать ему пресытиться вашим обществом. 2. Окутывать мужчину волнами сексуальности не надо. Возможно, мужчина не прочь одержать столь быструю победу, но, если вы хотите заполучить достойного партнёра для долгосрочных отношений, применять такую тактику не стоит. 3. Надо вовремя уйти с первого свидания, оставив мужчину в состоянии драйва. И не бойтесь, если мужчина будет расстроен вашим быстрым уходом. Ему, обязательно, захочется «досмотреть» следующую серию этого сериалы, которая закончилась так интересно. Как правильно расстаться на первом свидании расскажу в следующем посте. А вы знали про эти негласные правила? Кому нужна консультация, рекомендую записаться на сайте: http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #сябитоваксения #советысябитовой #первоесвидание #правилопервогосвидвния #отношениямужиныиженщины