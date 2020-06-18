Роза Сябитова дала советы, как вести себя на первом свидании

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18 июня 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Звездная сваха Роза Сябитова в своем Instagram перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена: эти рекомендации работают безотказно.

Сябитова отмечает, что первая встреча не должна длиться слишком долго. Идеальным временем для свидания будет промежуток от 20 минут до полутора часов.

Телеведущая добавляет: если молодой человек не понравился, вы как раз успеете выпить чашку кофе.

«Если понравился, то полутора часов вполне хватит произвести впечатление, чтобы у него возникло желание продолжить общение с вами, при этом не дать ему пресытиться вашим обществом», - написала Роза.

Звездная сваха отметила, что главное в первом свидании – вовремя уйти. Не стоит бояться оставить партнера в расстроенных чувствах из-за внезапно оборвавшейся встречи, ведь если его действительно заинтересовала девушка, он обязательно захочет встретиться вновь.

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