Марина Кравец показала новые фото с дочкой

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками новыми снимками с родившейся 2,5 месяца назад дочерью Вероникой. Кроме того, на одной из фотографий изображена «та самая первая встреча» с малышкой.
Марина Кравец опубликовала снимок, сделанный во время прогулки в парке с маленькой Вероникой. Однако лица девочки в этот момент не видно, наверное, она спала в своей коляске: «Все малыши на прогулке такие спокойные, тихие!»
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При этом ранее похожую фотографию выложил супруг телеведущей Аркадий Водахов, разместив под ней хэштеги «#пападочь» и «#мамапушка».
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Еще одно фото Марина Кравец показала ровно через 2,5 месяца после рождения дочери. Та совсем крошечная лежит на руках отца во время выписки из роддома.
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