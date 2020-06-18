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Марина Кравец показала новые фото с дочкой

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Кравец показала новые фото с дочкой
фото: Марина Кравец, Instagram

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками новыми снимками с родившейся 2,5 месяца назад дочерью Вероникой. Кроме того, на одной из фотографий изображена «та самая первая встреча» с малышкой.

Марина Кравец опубликовала снимок, сделанный во время прогулки в парке с маленькой Вероникой. Однако лица девочки в этот момент не видно, наверное, она спала в своей коляске: «Все малыши на прогулке такие спокойные, тихие!»

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Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)

При этом ранее похожую фотографию выложил супруг телеведущей Аркадий Водахов, разместив под ней хэштеги «#пападочь» и «#мамапушка».

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Публикация от Arkadiy V. (@yellohood)

Еще одно фото Марина Кравец показала ровно через 2,5 месяца после рождения дочери. Та совсем крошечная лежит на руках отца во время выписки из роддома.

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Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)

БА

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