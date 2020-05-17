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Марина Кравец показала редкое фото с мужем

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Фото:Марина Кравец, Instagram

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым. Известно, что знаменитость предпочитает скрывать свою личную жизнь, но на этот раз есть веская причина.

«Моя любовь, моя опора! Ты старше меня всего-то на 2 дня, но судя по твоей мудрости, рассудительности, умению брать ответственность – по ощущениям - минимум на неделю! Крутейший муж! Фантастический отец нашей дочки!» - нежно поздравила она супруга с Днем рождения.

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки. Пара поженилась в 2013 году, в апреле 2020 года у них появилась малышка Вероника.

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Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)

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