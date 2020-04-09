Марина Кравец стала мамой

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9 апреля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Участница Comedy Club 35-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. Звезда рассказала, что роды начались раньше ожидаемого. «Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас», - призналась Кравец.

«Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома… В общем, выезжали налегке. «Время-то еще будет!»: думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной девочки», - написала артистка в соцсети. Она отметила, что и сама, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Подписчики и друзья поздравили Марину с рождением первенца и пожелали, чтобы девочка радовала своих родителей.