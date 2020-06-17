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Валерия отреагировала на информацию о «покупке» Пригожиным особняка на Рублевке

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Валерия отреагировала на информацию о «покупке» Пригожиным особняка на Рублевке
фото: Валерия, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Супруга продюсера Иосифа Пригожина певица Валерия прокомментировала намерение мужа купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов. По ее словам, на их жизнь кто-то пишет «красивый сценарий».

«Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?Ладно Telegram - каналы, которым нет доверия», - высказала певица. 

Валерия считает, что распространение подобной информации - это преследование политических или финансовых интересов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иосиф Пригожин планирует приобрести дом в «Садах Майендорф» — самом престижном поселке Рублевки. Стоимость особняка на 108 сотках земли составляет 55 млн дол.

Кроме того, накануне продюсер перечислил свое имущество. 

БА

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