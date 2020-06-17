«Бедный» Пригожин, просивший у государства 12 тысяч рублей МРОТ, решил купить дом на Рублёвке за 55 миллионов долларов

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: Проект

Не одному семейству Пугачевой и Галкина жить замке, о собственном загородном доме мечтает и бедный-бедный Иосиф Пригожин, жалующийся на обнищание звезд шоу-бизнеса из-за отмены концертов на коронавирусном карантине и кланяющийся в пояс власти, за помощь – отмену налогов и целых 12 тысяч рублей.

Правда, вовсе не о российских березках всегда грезил он, но вот беда – коронавирус подкосил, и зарубежная недвижимость стала недосягаемой. А потому продюсер, с протянутой рукой стремящийся к бюджету страны, решил купить себе дачку. «Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. Сейчас я начал искать дом — и я схожу с ума от цен», — недавно пожаловался продюсер в эфире радистанции «Говорит Москва».

Да, есть от чего умом тронуться «обнищавшие» Пригожин и Валерия покупают дом в «Садах Майендорф» — самом престижном поселке Рублевки. Стоимость особняка на 108 сотках земли составляет 55 миллионов долларов. Как пишет Daily Storm, сейчас дом принадлежит экс-главе «Русала» Александру Булыгину, а у редакции даже есть фотографии Пригожина и Валерии рядом со своей новой «дачкой».

"Это он, наверное, на пособие себе смог позволить", "Освободили от налогов? А почему тогда мы платим свои 13%? Может тоже освободят и купит по особнячку", - комментируют новость в Сети.