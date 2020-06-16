Бабкина призналась, что ревнует молодого мужа. Но они живут 17 лет, словно в сказке

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16 июня 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

А. Васильев и Н. Бабкина, фото vk.com/ngbabkina

Певица Надежда Бабкина призналась, что ревнует своего мужа. Недавно Евгению Гору пришлось пережить тяжелые дни, когда Бабкина попала в больницу и находилась в коме. Вместе пара 17 лет. Артистка в программе «Судьба человека» рассказала Борису Корчевникову о жизни с любимым мужчиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 16 Июн 2020 в 1:43 PDT

Отношения стали «сказочными» не сразу. Надежда Георгиевна и Евгений по первости притирались друг друг, узнавали привычки друг друга. И за столько лет научились с уважением относиться к пожеланиям и просьбам друг друга. Они не живу вместе в одном доме, встречаются несколько раз в неделю.

Так «казачка Надя» не только творческая личность, но и эмоциональная женщина, Гор понимает, что порой ей не только хочется, но и важно побыть одной. По словам Бабкиной, в такие дни Евгений дает ей возможность отдохнуть, живет в своем доме.

Поклонники певицы и телеведущей заметили, как она похудела и прекрасно выглядит, хотя сильно переболела. Вероятно, 70-летней Бабкиной хочется красиво смотреться с молодым мужем. А еще она ревнует Гора, когда он поглядывает и общается с красивыми яркими девушками. Но Бабкина считает, что живут они с Гором как в сказке.

Недавно Бабкина поделилась, что ее муж - бизнесмен, у него есть небольшой заводик.

Кстати, женаты ли они официально, не знают даже близкие люди. Так Бабкина немного рассердилась на Александра Васильева, когда он назвал Гора ее гражданским мужем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 9 Июн 2020 в 9:56 PDT