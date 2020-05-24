Бабкина раскрыла, где работает и какой бизнес у ее мужа Гора

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24 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

свечи, фото: pixabay.com

Народная артистка, певица Надежда Бабкина перенесла заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, вылечилась, выписалась из больницы, но со своим мужем Евгением Гором встретилась не сразу. Бабкина бережет молодого мужа, чтобы он не заболел.

Исполнительница народных песен в субботней программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой поделилась, что Женя сейчас работает на удаленке. Для всех оказалось новостью, что у Гора есть свой свечной заводик, он производит свечи для храмов.

Надежда Георгиевна похвалилась, что церковные свечи Евгений выпускает с разным ароматами. "Шесть чудесных ароматов", - поделилась певица.

В шоу принял участием Александр Васильев. Он тоже переболел коронавирусом, но у историка моды течение болезни прошло гораздо легче, в сравнении с Бабкиной. Васильев переживал за Бабкину, с которой они ведут "Модный приговор". Модный критик рассказал, что звонил "гражданскому мужу" певицы.

Бабкина поправила Васильева, чтобы он не уточнял - гражданский муж. "Муж", - подчеркнула Надежда Бабкина.

Васильев и Бабкина изменилась из-за заболевания коронавирусом