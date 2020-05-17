Как Васильев и Бабкина изменилась из-за заболевания коронавирусом

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17 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Aлександр Васильев, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Ведущие программы о моде на телевидении Александр Васильев и Надежда Бабкина серьезно переболели и проходили курс лечения от пневмонии в больнице. На шоу "Модные приговор" они пока не появляются, но съемки новых программы начались.

Надежда Бабкина находилась в тяжелом состоянии. Ее вводили в медикаментозную кому. Александр Васильев считает, что его коллега болела сильнее, чем он. По словам историка моды, у него было повреждено 20 процентов легких, а у Надежды Георгиевны - 80, и ее подключали к аппарату ИВЛ. Артистка в больнице лежала дольше.

Оба они похудели за период болезни. Васильев скинул пять килограммов. Он рассказал, как постройнела Бабкина. Эксперт моды полагает, что певица похудела на целых 20 килограммов. Напомним, еще артистка худела специально к своему юбилею, избавилась более, чем от 20 кг. "Она сейчас очень стройная", - сказал Васильев.

Надежда Бабкина рассказала, что ситуация с болезнью заставила ее о многом задуматься. По ее словам, теперь она смотрит на свою жизнь другими глазами и планирует многое обдумать.