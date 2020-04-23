Васильев сообщил, что у водителя Бабкиной и всей его семьи обнаружили коронавирус

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23 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Александр Васильев, Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Историк моды и телеведущий программы “Модны приговор” Александр Васильев рассказал подробности заболевания коллеги по шоу эстрадной певицы Надежды Бабкиной. По его словам, он еще “легко отделался”, сообщает kp.ru.

Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке после 10-дневной госпитализации. Сканирование легких показало прекрасный результат, а один тест из десяти дал положительный результат на коронавирус. Кроме того, Надежда Бабкина сейчас находится в военном госпитале на лечении, у нее двухстороння пневмония.

“В "Модном приговоре" все здоровы, кроме Надежды Георгиевны. А вот у ее водителя и всей его семьи - жены и сына - обнаружили коронавирус”, - поделился он.

Васильев добавил, что информацию ему предоставили Евгений Гор и ее концертный директор Сергей Горох. Телеведущий объяснил, что они не распространятся о состоянии певицы, но забот у них сейчас хватает.