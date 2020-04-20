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Историк моды Александр Васильев заявил, что его скоро выпишут из больницы

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Историк моды Александр Васильев заявил, что его скоро выпишут из больницы
Александр Васильев, Anatoly Lomohov/Russian Look
Историк моды и знаменитый телеведущий Александр Васильев в понедельник заявил, что скоро его выпишут из больницы в Коммунарке. Ранее мужчина был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.
 
Васильев в ходе беседы с РИА "Новости" заявил, что скоро его отпустят из больницы, однако не уточнил, когда именно это произойдет.
 
Напомним, историку моды провели два теста на коронавирус нового типа, они оба оказались отрицательными. Александр Васильев признался, что препараты, которыми его лечат, имеют несколько "дурманящие свойства", вследствие чего ему все время хочется спать.
ЕТ

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