Историк моды Александр Васильев заявил, что его скоро выпишут из больницы

Васильев в ходе беседы с РИА "Новости" заявил, что скоро его отпустят из больницы, однако не уточнил, когда именно это произойдет.

Напомним, историку моды провели два теста на коронавирус нового типа, они оба оказались отрицательными. Александр Васильев признался, что препараты, которыми его лечат, имеют несколько "дурманящие свойства", вследствие чего ему все время хочется спать.