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Васильев рассказал о самочувствии и своей палате в Коммунарке

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Васильев рассказал о самочувствии и своей палате в Коммунарке
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в соцсети показал, как выглядит его палата в больнице в Коммунарке и рассказал, как он туда попал. Домашние методы не помогли.

Как написал Васильев, у него 5 апреля начался кашель. Сначала он лечился чаем, лимоном, имбирем, содой, настойкой женьшеня. Но это телеведущему не помогло. Васильев считает, что его спасла Арина Шарапова, которая позвонила Елене Малышевой, а та вызвала "Скорую".Теперь он находится в больнице в Коммунарке, "в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день".  Васильев опубликовал фото, как выглядят врачи в защитных комбинезонах, похожие на космонавтов. "В окне - красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь!", - написал Васильев. У него сейчас нормальная температура, домой историк моды вернется через 5-7 дней.

 
 
 
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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)12 Апр 2020 в 1:47 PDT

НС

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