У Бабкиной началась депрессия, общается жестами

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21 апреля 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «СтарХит»

Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Надежда Бабкина

В состоянии здоровья знаменитой певицы Надежды Бабкиной наметилась положительная динамика, однако у нее несколько заторможенный уровень сознания и депрессия, сообщают врачи больницы.

Надежда Бабкина находится в отделении кардиореанимации уже три недели, неделю певица провела без сознания в состоянии искусственной комы. Источник в медицинском учреждении признался, что пока рано говорить о выписке звезды. При этом он назвал большой победой тот факт, что 70-летнюю певицу удалось отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло - жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, - сообщили в медучреждении.

В понедельник, 20 апреля, исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал о состоянии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, которая ранее была госпитализирована.