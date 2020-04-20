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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии госпитализированной певицы

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии госпитализированной певицы
Надежда Бабкина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В понедельник, 20 апреля, исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал о состоянии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, которая ранее была госпитализирована.
 
Согласно последней информации, в настоящий момент Надежда Георгиевна находится в медицинском учреждении. По словам Антона Собянина, артистка продолжает поэтапное лечение.
 
Напомним, ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор заявил, что Надежде Бабкиной диагностировали пневмонию, коронавирус нового типа у нее не выявлен. Состояние певицы считается стабильным.
ЕТ

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