Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии госпитализированной певицы

В понедельник, 20 апреля, исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал о состоянии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, которая ранее была госпитализирована.

Согласно последней информации, в настоящий момент Надежда Георгиевна находится в медицинском учреждении. По словам Антона Собянина, артистка продолжает поэтапное лечение.