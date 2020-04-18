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Гор рассказал о здоровье госпитализированной Бабкиной

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Гор рассказал о здоровье госпитализированной Бабкиной
Фото: соцсети

Евгений Гор сообщил о состоянии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Ранее стало известно, что певицу госпитализировали с пневмонией, некоторое время она провела в состоянии искусственной комы.

«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается», - рассказал Гор поклонникам артистки в соцсети.

Он добавил, что в настоящее время не может лично навестить исполнительницу, всё общение с ней происходит исключительно через медперсонал. Гор заявил, что при первой же возможности запишет ей видеообращение.

АБ

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