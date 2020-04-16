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16 апреля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

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Певицу Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь по ее желанию. Народная артистка сама выбрала для продолжения лечения госпиталь в подмосковном Красногорске. В этом военном госпитале в свое время лечились другие артисты — Иосиф Кобзон, Валентна Толкунова, политик Борис Березовский. Обращалась к военным врачам в этот госпиталь Лидия Федосеева-Шукшина.

У Надежды Бабкиной было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Ее вводили в состояние медикаментозной комы. В больнице коронавирус у певицы не подтвердили. На днях ее вывели ее из искусственной комы.

В госпитале имени Вишневского для приема пациентов с коронавирусом обустроили целый многоэтажный корпус. Один-два этажа там занимает отделение пластической хирургии, а все остальное решено отдать для размещения инфекционных больных.

Перед тем, как Бабкина уехала из Коммунарки, врачи констатировали улучшение ее состояния: температура нормализовалась, отсутствии отрицательной динамики в легких. Но у певицы есть ряд сопутствующих заболеваний. Еще на иммунитет повлияло то, что Бабкина перед своим юбилеем сидела на диете, похудела почти на и 20 кг. Этот фактор мог ослабить ее иммунитет.