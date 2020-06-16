Родственники Захарова считают, что Ефремов должен отсидеть максимальный срок

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16 июня 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: vk.com/mihailefremov

Родственники уроженца Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, надеются, что он будет наказан по полной, получит максимальный возможный срок лишения свободы.

Супруга брата погибшего Сергея Захарова Татьяна сказала свое мнение в эфире шоу «Прямой эфир.

Женщина считает, что «кого-то за это накажут, если это человек без регалий, без званий, а таким людям, как Михаил Ефремов, можно все».

Родственница погибшего объяснила, что их семья «борется за справедливость, для того, чтобы перед законом были все равны». По ее словам, то, что Ефремов находился в состоянии наркотического опьянения, усугубляет его вину, поэтому семье хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания для виновника ДТП. «12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону», — подчеркнула она.

Семья Захарова отказалась от помощи Ефремова.

Автоюрист Сергей Радько считает, что семье погибшего в аварии не нужно отказываться от финансовой помощи актера.

Иван Охлобыстин рассказал, что Михаил Ефремов - его лучший друг. Он за него переживает.