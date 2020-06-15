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Юрист рассказал, сколько Захаровы могут отсудить у Ефремова денег

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Юрист рассказал, сколько Захаровы могут отсудить у Ефремова денег
Михаил Ефремов, фото: vk.com/mihailefremov

Автоюрист Сергей Радько считает, что семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Ефремова, не нужно отказываться от финансовой помощи актера. Сумма компенсации в качестве морального вреда может быть в разы меньше.

"По крайней мере больше четырех я не встречал именно по пьяным ДТП с погибшими", – отметил Радько. Михаил Ефремов человек не бедный, вероятно, может предложить сумму гораздо больше. "Если человек работал курьером и приехал в Москву из Рязани, то его семья, вероятно, не очень обеспеченная, и деньги в любом случае им нужны", – считает Радько.

Если причиненный вред частично компенсируется, это может повлиять на назначение наказания, "формально суд не сможет назначить наказание выше трех четвертей от максимального, то есть не больше 8 лет. Хотя я думаю, что такого срока здесь и так не будет", добавио юрист.

Сколько зарабатывал Михаил Ефремов и куда шли доходы.

Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, где извиняется перед близкими погибшего по его вине водителя Сергея Захарова.

НС

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