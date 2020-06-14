Сколько зарабатывал Михаил Ефремов и куда шли доходы

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14 июня 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Михаил Ефремов, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актер Михаил Ефремов, который устроил ДТП, унесшее жизнь Сергея Захарова, сразу после аварии хвастался большим количеством денег. Насколько финансово обеспечен артист, точно неизвестно. СМИ попытались подсчитать.

Михаил Ефремов за моноспектакль мог зарабатывать от одного до полутора миллионов рублей. Актер также частый гость различных закрытых мероприятий.

Ефремов занят в спектаклях театра "Современник", как приглашенный артист. С учетом гастролей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год.

В антрепризных постановках за выход на сцену артисту платили от 300 до 500 тысяч рублей. В случае гастролей цены выше.

В год у Ефремова выходит в среднем три кинопроекта. Ефремов, снимаясь в кинофильмах, зарабатывает где-то 2 тысячи долларов (138 тысяч рублей) за съемочный день.

Точную сумму доходов Михаила Ефремова назвать сложно, но по подсчетам его коллег средний ежемесячный заработок артиста составляет три миллиона рублей.

У Михаила Ефремова есть квартира в Плотниковом переулке (в нее вложена часть средств от продажи квартиры Олега Ефремова). Еще одна квартира в Москве досталась ему от матери. Ефремов купил также загородный дом в Московской области, есть у него недвижимость и неподалеку от Юрмалы.

Ефремов содержит бывшую жену Ксению Качалину и их общую дочь 19-летнюю Анну-Марию. В нынешнем браке с Софьей Кругликовой у артиста трое несовершеннолетних детей. Старшие сыновья Ефремова – Никита (от брака с Асей Воробьевой) и Николай (от союза с Евгенией Добровольской) обеспечивают себя сами сами, отец помогал им с приобретением жилплощади.

Актер Иван Охлобыстин написал пост в поддержку бывшей жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной. Он обратился к журналистам и призвал их оставить больную женщину в покое.

