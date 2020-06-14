«Ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом», Иван Охлобыстин призвал журналистов оставить в покое бывшую жену Михаила Ефремова

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Актер Иван Охлобыстин написал пост в поддержку бывшей жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной. Он обратился к журналистам и призвал их оставить больную женщину в покое.

"Очень хочется открыто обратиться к журналистам, так или иначе, имеющим дело с "делом Ефремова": ребята, Христа ради, не вмешивайте в это Ксению Качалину! Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов,. после "посадки" Миши она останется без средств к существованию,. её родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия!? Оставьте её в покое!", - возмутился Охлобыстин.

Так же он попытался рассказать людям о своем отношении к трагедии, виновником которой стал его друг:"Предворяя болезненные вопросы, отвечу всем заинтересованным вопросом же: А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить.

Скажу так: единственное что я могу сейчас сделать, так это не допустить,чтобы он, в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех".

Актер не сомневается, что Ефремо понесет наказание, но и как друг и как православных христианин Охлобыстин считает, что должен защищать его.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 12 Июн 2020 в 2:29 PDT

"Правильно, дружбу предавать нельзя при любых обстоятельствах. Уважаю, что вы не пошли к Малахову. На эти танцы на костях, как с одной стороны так и с другой. Молиться надо за обе души. За одну - об упокоении. За другую - о крепости духа и тела. Трагедия произошла!",- поддержали его подписчики в комментариях.