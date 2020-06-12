Ширвиндт рассказал, что вытворял Ефремов-старший

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12 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Ширвиндт, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт в автобиографической книге "Опережая некролог" рассказал об Олеге Ефремове, имевшем в молодые годы пристрастие к алкоголю.

Ширвиндт признался, что когда они с Ефремовым-старшим были помоложе, они очень много пили. По его словам, Олега Николаевича было очень сложно остановить в состоянии алкогольного опьянения из-за его вспыльчивого темперамента. Ему периодически ночью звонили из театра "Современник" и он ехал успокаивать разбушевавшегося Олега Ефремова. Когда он приезжал в театр, то актера обычно держали несколько человек.

По словам Ширвиндта, у отца попавшего в смертельное ДТП Михаила Ефремова был "пунктик" - он не любил все, что было связано с роскошью. Поэтому, будучи пьяным, он частенько бил ногами машины, которые считались тогда признаком благополучия.

Ширвиндт отмечает, что гениальные творческие люди, к числу которых относился Ефремов, даже трезвые "находятся в состоянии алкогольного опьянения", поэтому им вообще не стоит употреблять спиртное.