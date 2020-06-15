Экс-супруга Ефремова не думает, что его посадят, а нынешняя - не боится остаться без кормильца

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15 июня 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/ globallookpress.com

Нынешняя супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала ДТП в центре Москвы с участием актера, в результате которого погиб человек. По ее словам, информация о том, что артиста никто не хотел защищать – не правда, сообщает kp.ru.

При этом женщина отметила, что с марта находится на самоизоляции с детьми в загородном доме. Она добавила, что Ефремов пережил две потери за год и порой «слетал с катушек, много пил».

«У меня не одно предложение помощи адвокатов. В первую очередь мы обязательно выплатим максимальный моральный и материальный вред пострадавшей стороне», - пояснила она.

Кроме того, Софья заявила, что если Ефремова посадят, то без помощи она не останется.

А вот четвертая жена актера Ксения Качалина не осуждает его за пьяное вождение. Она пояснила, что таких ситуаций полно, а «гениев мало».

«Выплатит семье компенсацию за потерю кормильца, и все. Ну и что, что был пьяным за рулем? Таких полно у нас. А гениев мало, им все прощают. Не думаю, что его посадят», - высказала она, подчеркнув, что это «просто трагическая случайность».

Ранее Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП.