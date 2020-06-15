Адвокат Жорин рассказал о судьбе Ефремова в суде

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото:суд, pixabay.com

Работающий со многими российскими звездами адвокат Сергей Жорин прокомментировал возбужденные в отношении актера Михаила Ефремова дела после смертельного ДТП в центре Москвы. При этом юрист напомнил, что не представляет интересы артиста.

«Меня здесь смущает немножко кое-что другое. Когда устанавливают содержание наркотиков в крови, то, как правило, возбуждают несколько дел. Одна — статья 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача» … Одновременно также обычно возбуждается дело по статье о сбыте по факту», - пояснил он teleprogramma.pro.

Жорин предположил, что Ефремов принял запрещенные вещества у кого-то в гостях, «в творческой тусовке», поскольку сомневается, что актер где-то их сам покупает. По его словам, если артист назовет свою компанию, то они тоже будут проходить по уголовному делу, а он уверен - это известные личности.

«Возбуждение этой статьи на нем никак не скажется. Он точно не занимался сбытом и, скорее всего, ничего не покупал. А вот если возбудят административное дело за употребление, то это на нем может сказаться … Если возбудят это дело, то его должны поставить на учет в наркодиспансер», - уточнил он.

Адвокат отметил, что Ефремов будет находиться под домашним арестом до суда, если не нарушит правила.

Ранее адвокат семьи Сергея Захарова объяснил, почему семья погибшего отказалась принимать от Ефремова финансовую помощь и извинения.