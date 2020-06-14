Адвокат назвал причину отказала семьи Захарова от денег и извинений Ефремова

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14 июня 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский объяснил, почему семья погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова отказалась приминать от него финансовую помощь и извинения.

«Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму», - процитировал он слова брата Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, семья хочет, чтобы дело расследовалось по закону, и ждет справедливого решения суда. Кроме того, подопечных адвоката оскорбило, что Ефремов даже не попытался связаться с ними лично. Добровинский также назвал провокацией слова о том, что если им предложат компенсацию в размере 100 млн рублей, то они «сломаются».

«Не думаю, что они сломаются. Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других», - пояснил он.

Адвокат добавил, что семье Захарова сложно пережить негатив, который распространили в их отношении в Сети.

Ранее сообщалось, что вдова погибшего осталась без средств существования после сбора денег в Интернете.