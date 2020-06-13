Семья погибшего в ДТП Захарова оценила видеообращение Ефремова

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13 июня 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Ефремов, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы рассказал, что родственники просмотрели видеообращение артиста с извинениями. Однако они не готовы все урегулировать мирным путем, отметил он.

Представитель семьи рассказал, что они отказались принимать извинения и финансовую помощь от Михаила Ефремова и будут идти до конца, добиваясь справедливого решения суда, пишет Телеграм-канал «Life Shot».

Адвокат добавил, что если «господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем», то это его личная инициатива, но о «мирном урегулировании говорить слишком поздно».

Ранее сообщалось, что вдова погибшего Сергея Захарова осталась без средств существования после сбора денег в Интернете.