Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым лишилась всех денег из-за сборов в Интернете

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12 июня 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: кредитная карта, pixabay.com

Вдова погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова мужчины Сергея Захарова лишилась всех денег после того, как номер ее банковской карты обнародовали в Сети. Отмечается, что компания, где работал мужчина хотела материально помочь его семье и организовала сбор средств.

Отмечается, что в Интернет-магазин обратились и журналисты, которым предоставили номер счета гражданской жены погибшего Ирины Стерховой. Однако сама женщина узнала о поступлении денежных средств от своих знакомых. При этом ее подруга утверждает, что вдова не просила помощи у посторонних.

«Она скромная женщина, помощи не додумалась бы просить. Когда все случилось, ей позвонили с работы Сергея, предложили помочь, потому что там только ее и знали из близких погибшего. Она ответила, что приедет за компенсацией со старшим сыном Захарова, хотела, чтобы ему выдали деньги», - поделилась собеседница.

По ее словам, младший сын, который сейчас не признает Ирину, постоянно просил у Сергея деньги и оформить дом бабушки на него, а бывшая супруга не давала развод, скорее всего, ожидая недвижимости. Она добавила, что сейчас женщина осталась без средств существования и даже не знает, сколько денег перевели ей на карту.

«Ее карту неожиданно заблокировали. Каким образом и кто это сделал – не понятно. Ирина связалась с банком, ей сказали лично приезжать после праздников и разбираться. Дело в том, что на той карте были еще и собственные деньги Иры … У нее пародонтоз, требовалось дорогое лечение», - рассказала знакомая.

Ранее подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ожидает российского актера Михаила Ефремова в колонии.