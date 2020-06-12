Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

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12 июня 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: Михаил Ефремов, Nadir Muratov/globallookpress.com

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ожидает российского актера Михаила Ефремова в колонии, если суд решит отправить его в тюрьму на реальный срок из-за смертельного ДТП в центре Москвы.

Шутко считает, что сидеть Ефремов будет в колонии-поселении или в лагере общего режима. По его словам, в первом случае актер сможет снять квартиру и «ходить на работу» в колонию, но с разрешения администрации, а во втором - будет жить в бараке с бригадой.

«В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим. «Подъем — завтрак — работа» и так далее. Ефремов вряд ли будет тяжело «пахать» … старый. Заставлять не будут. Хотя наркотики — это существенный эпизод», - пояснил он.

Офицер отметил что Ефремову могут дать «десятку», а это уже «строгий» режим. Он добавил, что в таких местах быт организован гораздо жестче: меньше посылок, разрешенных свиданий с близкими, прогулок и даже передвижений.

«Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено. К тому же к известным людям много внимания. Все сотрудники будут следить, чтобы его не обидели», - пояснил он, отметив, что при хорошем поведении артисту ничего не грозит.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится», - заключил он.