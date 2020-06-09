Адвокаты российских знаменитостей не хотят защищать Ефремова

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9 июня 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фемида. Фото: pixabay.com

Адвокаты российских знаменитостей признались, что не станут защищать Михаила Ефремова в суде. Ранее актер сел в пьяном виде за руль, что привело к ДТП и гибели человека.

Адвокат Татьяна Стукалова, защищавшая Александра Кокорина, рассказала, что близкие Ефремова уже просили ее помочь. «Ко мне вчера обращались, но я, к сожалению, очень занята», - заявила она. «Мне поступило такое предложение, но я его не принял», - признался защитник бывших жен Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Адвокат Лолиты и Black Star Сергей Жорин заявил, что его пока о помощи не просили, но вероятность того, что он бы согласился, крайне мала.