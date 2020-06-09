Ефремову потребовалась помощь врачей

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9 июня 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Российскому актеру Михаилу Ефремову, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы, потребовалась помощь врачей. Артисту вызвали бригаду скорой помощи, однако его супруга не пустила врачей в квартиру.

Сообщается, что самочувствие актера ухудшилось перед проведением повторного допроса, он пожаловался на проблемы с сердцем. Жена Ефремова решила, что стоит обратиться к специалистам из частной клиники.

Вечером в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, стал виновником аварии в центре Москвы. В результате столкновения водитель другой машины получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Теперь актеру грозит лишение свободы до 12 лет.