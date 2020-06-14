Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы. По ее словам, погибший Сергей Захаров «спас душу» артиста.
«Я посмотрела на него: он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает… Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», - высказала она.
По ее словам, Ефремову следует понять, что Захаров «спас» его от алкогольной зависимости.
Ранее актер Юрий Стоянов высмеял Викторию Боню, которая верит в мировой заговор с чипизацией населения.