Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

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14 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Виктория Боня, Instagram

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы. По ее словам, погибший Сергей Захаров «спас душу» артиста.

«Я посмотрела на него: он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает… Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», - высказала она.

По ее словам, Ефремову следует понять, что Захаров «спас» его от алкогольной зависимости.

Ранее актер Юрий Стоянов высмеял Викторию Боню, которая верит в мировой заговор с чипизацией населения.