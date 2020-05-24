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«Ищите чип в своих губах», артист Стоянов высмеял Викторию Боню с ее «теорией заговора»

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Ищите чип в своих губах», артист Стоянов высмеял Викторию Боню с ее «теорией заговора»

В Instagram-аккаунте Юрий Стоянов высмеял Викторию Боню, которая всерьез верит в мировой заговор с чипизацией населения. Артист иронично заявил, что уколы ботокса наравне с вакциной могут содержать чипы.

Он предложил Виктории двумя руками прощупать свои губы, потому что «чип маленький, а губы ого-го!». Он пошутил, что Боне уже наверняка «что-то вживили», потому что адекватный человек не может верить в такую чушь. Далее Стоянов порекомендовал Боне не ограничиваться поисками в губах и исследовать все тело, в котором у нее «могли спрятать целый датчик с излучателем».

В ответ Виктория назвала его «милым дедушкой» и посоветовала «взрастить отсутствующие качества джентльмена». Также она подчеркнула, что в ее теле «нет ни капли ботокса».

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Публикация от ЮРИЙ СТОЯНОВ (@stoyanovshow)

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