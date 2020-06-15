Сын Алибасова боится за его психическое здоровье

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июня 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Алибасовы, фото: инстаграм Алибасова-младшего

Алибасов-младший в эфире передачи "Ты не поверишь!" канала НТВ сказал, что в последнее время стал замечать за отцом странности: "Я за его мозги опасаюсь — «Крот» сильно травмировал нервную систему".

Бари Алибасов может несколько раз в час позвонить сыну, не помня, что уже разговаривал с ним. Бари Бариевич привел еще один пример: отец спрятал большую сумму денег (хотя в квартире есть для этих целей сейф), а вот куда именно, забыл и вспомнить не может.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что Бари Алибасов сейчас находится в больнице. По ее словам, туда его положил сын. "По какой причине? Додумайте сами. Просто его откапывают и приводят в чувство", — поведала Ольга. Дочь знаменитой актрисы признается, что желает здоровья Алибасову, но при этом не хочет замалчивать историю с квартирой матери, которая неожиданно оказалась оформлена на помощника продюсера Сергея Моцаря. "Нас обманули, обокрали и оставили ни с чем, но есть шанс судиться и вернуть все обратно. Правда за нами", — считает Ольга.

Напомним, PR-директор продюсера Вадим Горжанкин 6 июня, когда Алибасову исполнилось 73 года, заявил о его пропаже.