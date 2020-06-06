PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

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6 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Бари Алибасов, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин. Сегодня, 6 июня Алибасову исполняется 73 года.

По словам PR-директора, продюсер группы «На-на» с 4 июня не выходит на связь, отсутствует дома и не отвечает на звонки. Как рассказал Горжанкин, Бари Каримовича увез в неизвестном направлении и не позволяет позвонить друзьям его сын, Бари-младший. PR-директор продюсера добавил, что никаких планов по поводу празднования дня рождения у Бари Каримовича не было. Поведение сына мужчины, который забрал и увез Алибасова в неизвестном направлении, вызывает большие вопросы.

Опубликовано видео, как Федосеева-Шукшина подписывает договор о дарении квартиры Алибасову.