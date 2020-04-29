Опубликовано видео, как Федосеева-Шукшина подписывает договор о дарении квартиры Алибасову

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29 апреля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Roman Denisov/Russian Look, Лидия Федосеева-Шукшина

Актрису и народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину заподозрили в обмане, когда она заявила, что ее ввели в заблуждение в ходе подписи документов на передачу ее квартиры мужу Бари Алибасову.

Бари Каримович уже успел передарить подарок своему помощнику, чем очень разгневал свою жену. Актриса теперь заявила, что не понимала, какие документы ей дали на подпись, а к юристу ее отвезли под предлогом консультации.

Появилась видеозапись, снятая адвокатом. На ней юрист задает вопрос Федосеевой-Шукшиной, отдает ли она отчет в своих действиях, добровольно ли ставит подпись на договоре. На это актриса ответила уверенным согласием и пошутила: "О-о-о, многочисленные родственники не дадут вам покоя". На кадрах видно, что весь договор уместился на один лист (с двух сторон). При этом Лидия Николаевна ранее утверждала, что прочитала только последнюю страницу документа и не разобралась в нем.