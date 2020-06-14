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Ветераны ВДВ вызвали Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького

, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ветераны ВДВ вызвали Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького
Филипп Киркоров, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Ветераны Воздушно-десантных войск в России пригласили российского певца Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького на День ВДВ. Они полностью поддерживают позицию генерала Владимира Шаманова.

Об этом сказано в петиции, которую подписали герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, полковники Виктор Юрьев и Юрий Беляцкий, и многие другие. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».

Автор скандального ролика с Филиппом Киркоровым, режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить.

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