Ветераны ВДВ вызвали Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького

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14 июня 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Ветераны Воздушно-десантных войск в России пригласили российского певца Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького на День ВДВ. Они полностью поддерживают позицию генерала Владимира Шаманова.

Об этом сказано в петиции, которую подписали герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, полковники Виктор Юрьев и Юрий Беляцкий, и многие другие. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».

Автор скандального ролика с Филиппом Киркоровым, режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить.