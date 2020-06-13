Генерал Шаманов возмущен Киркоровым, опубликовавшем в сети видео в образе десантника

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13 июня 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Шаманов, фото argumenti.ru

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов возмущен Филиппом Киркоровым из-за видео в образе десантника, которое артист разместил в соцсетях.

Киркоров снял видео для юмористического скетч-шоу и опубликовал его у себя в Instagram. Легендарный десантник Шаманов напомнил Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. По мнению генерала, "Киркоров оскорбил два главных символа десантников — тельняшку и берет".

Шаманов призвал Киркорова: "Извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага".

Шаманов также напомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться". Он рекомендовал Киркорову "не обижать" десантников.