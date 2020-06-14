Автор ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ: «не хотел никого оскорбить»

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14 июня 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

кадр видео, Филипп Киркоров, инстаграм певца

Автор скандального ролика с Филиппом Киркоровым, режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. "Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой", - отметил он.

Вайсберг заявил, что если в этой ситуации и нужно принести извинения, то это должна сделать площадка More.tv.

Речь идет о ролике, где Киркоров предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу "В маске шоу". Режиссер отметил, что "надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма". Киркоров – просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно. Шутку автор назвал самоиронией и подчеркнул, что она не относилась к ВДВ.

Представитель Киркорова ответила на требование удалить ролик о ВДВ: «Филипп не будет никак реагировать».

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов возмущен Филиппом Киркоровым из-за видео в образе десантника. По мнению генерала, "Киркоров оскорбил два главных символа десантников - тельняшку и берет".