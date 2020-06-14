Представитель Киркорова ответила на требование удалить ролик о ВДВ: «Филипп не будет никак реагировать»

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14 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъем

Фото: Филипп Киркоров, Веленгурин Владимир/globallookpress.com

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отреагировала на требование экс-главы Воздушно-десантных войск генерал-полковника Владимира Шаманова о том, чтобы певец удалил юмористический ролик о ВДВ и принес свои извинения.

«Филипп не будет никак реагировать, потому что это видео не принадлежит нам. Скетч канала СТС и сериала «В маске шоу». Филипп выступает исключительно в качестве актёра, поэтому все вопросы, наверное, правильно адресовать каналу. Нам не поступало официальных просьб извиниться и удалить ролик. И это странная немного ситуация», - отметила она.

Успенская предложила тогда всех артистов просить извиняться за свои роли, которые могут кого-то обидеть. В пример представитель Киркорова привела образ «прапорщика» Дмитрия Нагиева.

«Просто значит, Филипп хорошо сыграл», - добавила она.