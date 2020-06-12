Арина Шарапова показала пробку на въезде в Крым

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12 июня 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

телеведущая Арина Шарапова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная телеведущая Арина Шарапова рассказала, что сейчас происходит на въезде в Крым. Она также поделилась с поклонниками снимком, который был сделан после проезда Крымского моста на автомобиле.

На фото можно увидеть пробку и плотный поток автомобилей, которые пытаются проехать на территорию полуострова.

Шарапова уточнила, что до 15 июня проверка проводится очень "жестко" – у людей просят предъявить паспорта, прописку и документы на собственность. Не крымчан без пропусков просят вернуться назад. Телеведущая заявила, что "Крым – рай", но ехать туда лучше после 15 числа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv_official) 11 Июн 2020 в 9:24 PDT