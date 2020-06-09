В Крыму отменяется карантин для приезжих из других регионов

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9 июня 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Крым, фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации.

При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины.

С 15 июня Крым также отменяет режим самоизоляции, веденный из-за ситуации с распространением коронавируса. В регионе откроются все санатории и гостиницы, спортивные и тренажерные залы. С 1 июля в Крыму ждут российских туристов. "Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путёвки", - написал Аксенов в соцсети.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова во вторник сообщила, что туристический сезон на территории России может в полном объеме начаться с 1 июля.