Глава Ростуризма: полноценный туристический сезон в РФ может начаться с 1 июля

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9 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пляж в Сочи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова во вторник сообщила, что туристический сезон на территории России может в полном объеме начаться с 1 июля. Июнь, по ее словам, уйдет на "мягкий старт".

Догузова подчеркнула, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе Российской Федерации, однако власти делают все возможное, чтобы с 1 июля граждане смогли свободно путешествовать по стране.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в минувший понедельник также заявил, что с 1 июля в РФ начнутся межрегиональные туристические поездки, а весь июнь будет проводиться подготовка объектов инфраструктуры.