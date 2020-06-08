В Ассоциации туроператоров России считают, что популярные у туристов страны вряд ли откроются летом

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8 июня 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

путешествия, pixabay.com

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что популярные страны для отпуска у туристов будут доступны для посещения не раньше августа, не стоит ожидать летом этого года полного возобновления авиасообщения.

Те страны, откуда наибольший поток иностранных туристов приезжает к нам – они вряд ли откроются в августе. Те страны, куда выезжает наибольшее количество российских граждан тоже вряд ли откроются в августе», – сказала Ломидзе. По словам директора АТОР, ближе к середине-концу июня могут появиться списки стран, которые будут открываться, но наверняка будет оговорка, что они могут быть изменены.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору разработать способы возобновления международного авиасообщения к 8 июня.