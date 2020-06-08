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Мишустин поручил подготовить варианты возобновления международных авиарейсов к 8 июня

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления международных авиарейсов к 8 июня
фото: самолет, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору разработать способы возобновления международного авиасообщения к 8 июня. Известно, что рейсы были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.

«Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов за границу.

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