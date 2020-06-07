Источник: Росавиация предлагает с середины июля возобновить авиасообщение с 15 странами

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7 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Источник в одной из авиакомпаний в воскресенье сообщил, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из России за границу.

Согласно данным источника, накануне в Росавиации состоялось совещание, в рамках которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из некоторых российских городов в 15 стран. Известно, что в беседе принимали участие представители крупнейших авиакомпаний.

Список государств, вероятнее всего, будет позже определен совместно специалистами Росавиации и Роспотребнадзора.