Власти Германии планируют открыть турпоток в Италию с 15 июня

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5 июня 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Туристы. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что Германия намерена возобновить поток своих туристов в Италию с 15 июня.

Он также отметил, что важно сохранять единый подход в Европе к вопросу обеспечения безопасного туризма и транспортных перевозок. Ди Майо напомнил: Италия разрешила свободный въезд из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании с 3 июня.

"Запреты будут сняты, но мы будем обновлять рекомендации, исходя из текущих эпидемиологических данных. Мы отталкиваемся от того, что те, кто хочет отдохнуть в Италии, смогут поехать без препятствий", - сказал германский министр.

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