Украинский ученый предсказал будущее восставших против Киева республик Донбасса

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5 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР, восставшие против киевской власти в 2014 году, ждет судьба Приднестровья. С соответствующим прогнозом выступил украинский ученый, доктор философских наук Владимир Шевченко.

По словам эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», превращение Донбасса во второе Приднестровье неизбежно, так как другие варианты разрешения ситуации нереальны. Так, Шевченко отметил, что украинская сторона не может сдаться противнику и не в состоянии договориться с ним.

Ранее в пятницу сообщалось, что Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы, заявил о способности России присоединить юго-восток Украины без задействования своей армии.