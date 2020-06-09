Павел Прилучный и Агата Муцениеце не появятся на собственном разводе в суде

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9 июня 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце, centralpartnership/Instagram.com/globallookpress.com

Российский актер Павел Прилучный и его звездная супруга Агата Муцениеце объявили о своем разводе в конце февраля. Однако никто из бывших возлюбленных не планирует появиться в суде через неделю, сообщает kp.ru.

«Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет», - пояснили в Головинском районном суде Москвы.

Кроме того, собеседник отметил, что Агата Муцениеце не подавала заявление на взыскание алиментов с пока еще законного супруга. В суде добавили, что сейчас актриса просто просит их развести.

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