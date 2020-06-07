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Панин ответил на обвинения в скандале на похоронах Кокшенова

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Панин ответил на обвинения в скандале на похоронах Кокшенова
фото: Алексей Панин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский актер Алексей Панин отреагировал на информацию о том, что он якобы устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова и его оттуда выгнали. Мероприятие прошло в воскресенье, 7 июня.

«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую …, которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы», - высказал он.

Кроме того, Панин отметил, что он «единственный артист», который посетил похороны Кокшенова. Однако ранее он говорил, что на церемонию прощания приехал  коллега актера Борис Токарев.

Ранее Татьяна Васильева резко прокомментировала слова актера Алексея Панина о том, что ушедший из жизни 4 июня Михаил Кокшенов был «бездарным режиссером» и «деревянным» актером.

БА

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