Вдова Кобзона о состоянии Моргуновой после смерти единственного сына: «Она осталась одна»

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3 июня 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Нелли Кобзон, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Вдова знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о состоянии телеведущей Светланы Моргуновой, которая похоронила единственного сына. Максим Моргунов заразился коронавирусом и умер в возрасте 52 лет.

Нелли Кобзон позвонила своей подруге Светлане Моргуновой после похорон. Прошло две недели, как умер мужчина.

По слова вдовы Кобзона, «... это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга».

Подруга советского диктора рассказала, что во время похорон Светлана Михайловна еле держалась на ногах от горя, во время церемонии прощания ей стало плохо.

Нелли Кобзон пообещала, пока может - всячески помогать Светлане Моргуновой.

Максим Моргунов вышел на работу и заразился от своего руководителя.